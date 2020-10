Deandra Nadira Bicara Tentang Kerinduan di Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Deandra Nadira meluncurkan lagu terbaru berjudul 'It's Just That'.

Single perkenalan ini secara keseluruhan dikerjakan sendiri oleh Deandra, dari menulis lagu hingga mastering.

Deandra mengatakan, lagu tersebut bercerita tentang kerinduan sepasang muda-mudi yang kadang berujung membawa masalah.

"Saat kita merindukan seseorang, begitu juga sebaliknya, bahkan sampai enggak bisa ketemu sama sekali, kadang kita hanya perlu meyakinkan kalau mereka enggak perlu untuk khawatir, kita di sini mencoba untuk tetap baik-baik saja. Intinya, jangan sampai rasa ini menyulitkan untuk dua pihak," kata Deandra kepada jpnn.com, Selasa (27/10).

Perempuan asal Jakarta ini menyebut lagu It's Just That menjadi awal perjalanannya sebagai solois pop.

Lewat karyanya, Deandra Nadira meleburkan musik pop yang sederhana dengan berbagai elemen referensi.

"Saya berharap nantinya akan ada pintu-pintu baru yang terbuka, terlebih di kancah musik yang sangat saya sukai ini. Ini merupakan langkah awal dari bermacam eksplorasi ide yang ada di kepala saya untuk sebuah perjalanan musikal yang, semoga, menyenangkan selalu," jelasnya.

Selain merampungkan single It's Just That, Deandra juga terus menyibukkan diri di kamar untuk segera menyelesaikan mini album.