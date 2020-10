Deddy Corbuzier: UU Cipta Kerja Memang ada Gunanya, Selain Rusuh?

jpnn.com, JAKARTA - Deddy Corbuzier angkat bicara tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang pengesahannya memantik demo massa hingga berujung ricuh.

Bapak satu anak ini mempertanyakan urgensi UU Cipta Kerja yang disahkan DPR di tengah pandemi.

“Jadi pengin ngobrol sama Menaker, UU Cipta Kerja memang ada gunanya? Selain rusuh jadinya,” tanya Deddy lewat akunnya di Instagram miliknya, Rabu (14/10).

Pertanyaan tersebut menurut Deddy juga merupakan suara netizen yang mempertanyakan hal yang sama tentang pro kontra UU Tenaga Kerja.

“Disuruh netizen,” tulis presenter acara Hitam Putih ini.

Deddy kemudian berhasil mengajak Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah untuk ngobrol dalam tayang di Podcast miliknya.

“Gue diomelinkan, kalian sih! Hahaha it’s a jokes (ini becanda). She is very nice (Menaker sangat baik). Anyway, selama ini saya masih diam ketika diminta merespon tentang UU Ciptaker atau demo dan lain-lain. Enggak mau asbun tanpa ngerti enggak mau debat tanpa orang yang tepat,” jelasnya.

Pria berkepala plontos ini juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas perhatian menaker yang mau memberi penjelasan di podcast miliknya.