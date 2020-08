Dekat dengan Dul Jaelani, Amanda Caesa Ngebet Bertemu Ahmad Dhani,

jpnn.com, JAKARTA - Putri komedian Parto Patrio, Amanda Caesa kini sudah tak malu-malu lagi memuji sosok Dul Jaelani.

Menurut pelantun Even If You Aren't There For Me ini, anak bungsu Maia Estianty dan Ahmad Dhani itu adalah sosok yang baik.

"Dul itu kalem banget, kayak aku diam dan kalem," kata Amanda Caesa, ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Selain itu, lanjut Amanda, Dul Jaelani banyak membantunya dalam hal bermusik.

"Pengetahuan bermusiknya luas banget. Aku belajar banyak sama dia. Kami sama-sama bertukar ilmu," tutur Amanda.

Meski sudah mengenal dekat dengan Dul Jaelani, Amanda mengaku belum pernah bertemu langsung dengan Ahmad Dhani.

Ia pun berharap bisa dipertemukan dengan pentolan Dewa 19 tersebut. "Mau banget (ketemu Ahmad Dhani). Doain aja," pungkasnya.

Kabar kedekatan Amanda Caesa dan Dul Jaelani telah berhembus sejak beberapa bulan lalu. (jlo/jpnn)



