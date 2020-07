Parto Patrio Izinkan Anaknya Berpacaran dengan Dul Jaelani, Asalkan

Sabtu, 11 Juli 2020 – 08:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Parto Patrio memberikan restu kepada putrinya, Amanda Caesa menjalin hubungan dengan Dul Jaelani.

Menurut Amanda Caesa, sang ayah tidak mempermasalahkan jika nantinya dia berpacaran dengan putra bungsu Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu.

"Kalau papi, mami mah setuju-setuju saja (berhubungan dengan Dul Jaelani)," kata Amanda Caesa, ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (10/7).

Meski begitu, lanjut Amanda, sang ayah tetap memberikan syarat pada siapa pun pria yang mendekati dirinya.

"Asal bsia membawa hal positif buat aku, papi setuju. Jadi, terserah aku maunya sama siapa," ujar pelantun Even if You Aren't There For Me.

Amanda Caesa dan Dul Jaelani belakangan menjadi perbincangan di media sosial setelah mereka berkolaborasi di YouTube.

Banyak warganet yang menduga mereka menjalin hubungan asmara. Bahkan, mereka menilai keduanya cocok menjadi pasangan kekasih.

Namun, Amanda Caesa memastikan bahwa hubungannya dengan Dul Jaelani hanya sebatas rekan kerja. (mg7/jpnn)