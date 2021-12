Demi Hal ini, Nikita Mirzani Rela Datang di Hari Pertama Pembukaan BTS Pop Up Store Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani ternyata tak mau ketinggalan untuk mengunjungi BTS Map of The Soul Pop Up Store offline.

Nikita Mirzani, bahkan hadir di hari pertama pembukaan Pop Up Store BTS.

Hal itu diketahui dari unggahan bintang film Nenek Gayung tersebut melalui Instagram storynya.

Wanita 35 tahun ini tampak membagikan potret dirinya memakain kaos hitam dengan gambar wajah V BTS.

Di Instagram lainnya, mantan istri Sajad Ukra itu memamerkan gelang akses untuk berkunjung ke BTS Map of The Soul Pop Up Store.

"Demi pacar aku, V," tulis Nikita Mirzani melalui akunnya di Instagram, Rabu (8/12).

Dia juga membagikan potret dirinya saat bergaya di salah satu experience zone, yang ada di Pop Up Store BTS.

Nikita Mirzani tampak tersenyum ke arah kamera dengan latar gambar berupa sayap biru dan tulisan 'BTS Pop Up Map Of The Soul'.