Demi Popok Anak, Aldi Taher Rela Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aldi Taher rela melakukan berbagai pekerjaan demi memenuhi kebutuhan anak dan istri.

Tidak hanya sebagai aktor atau penyanyi, dia kini juga menerima job beberapa acara seperti MC pernikahan hingga sunatan.

"Demi popok anak, yang penting halal," kata Aldi Taher di Warkop Om Gue, Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (23/7) malam.

Suami Salsabilih itu bahkan rela menyesuaikan riders atau permintaan kebutuhan sebelum mengisi acara.

Salah satunya, Aldi Taher bersedia menginap di rumah panitia atau penginapan sederhana ketika menerima pekerjaan di luar daerah.

"Menginap di rumah panitia ayo, asal nyaman. Kemarin job di Pasaman menginap di rumah panitia," ucap pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Dengan segala penyesuaian tersebut, Aldi Taher berharap makin banyak mendapat tawaran pekerjaan.

Dia berdoa semoga sang pencipta memberikan rezeki untuk dirinya guna memenuhi kebutuhan keluarga.