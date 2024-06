Deretan Aksesori dan Apparel All New Honda BeAT, Bikin Kece

jpnn.com, JAKARTA - All-new Honda BeAT series yang baru saja diluncurkan dengan konsep "Just Fit For Me" dibarengi deretan aksesori dan apparel yang menarik.

Skutik entry levey generasi terbaru itu hadir dengan fitur-fitur modern, yang memberikan pengalaman baru bagi pengendaranya.

Bersamaan itu, PT. Astra Honda Motor (AHM) juga mengenalkan beberapa aksesori dan perlengkapan berkendara khusus untuk All-new Honda BeAT series.

Aksesori tersebut dihadirkan dengan tampilan yang menyesuaikan gaya berkendara skutik paling laris itu.

Berikut daftar aksesori All-new Honda BeAT series 2024:

- Garnish Cover Muffler, Rp 162.500 ribu

- Garnish Air Cleaner, Rp 86.000 ribu