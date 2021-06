Deretan Bintang Terbaik pada 24 Pertandingan EURO 2020

jpnn.com, SEVILLE - Bek Barcelona Jordi Alba terpilih menjadi Star of The Match laga Spanyol vs Polandia di Grup E EURO 2020.

Alba terpilih setelah dianggap berperan penting mengawal lini pertahanan dan membantu serangan Spanyol dalam pertandingan tersebut.

Menurut catatan WhoScored, Alba berhasil melepaskan 87% umpan akurat.

Tidak hanya itu, Alba tercatat dua kali memenangi duel, serta melakukan enam kali key pass.

Alba tercatat menjadi bintang terakhir matchday kedua grup, karena duel Spanyol versus Polandia tersebut merupakan pertandingan terakhir pekan kedua kualifikasi grup EURO 2020.

Namun, peran krusial Alba itu belum cukup mengantar Spanyol memenangi laga.

Spanyol harus puas dengan hasil imbang skor 1-1 melawan Polandia.

Gol dari Alvaro Morata di menit ke- 25 berhasil disamakan oleh Robert Lewandowski pada menit ke-59. (uefa/mcr16/jpnn)