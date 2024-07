Deretan Developer Ternama Ramaikan PropVaganza 2024, Ada Program Spesial Tebus Rumah 

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi politik dan makro ekonomi yang stabil membuat sektor properti kembali bergairah di tahun ini. Dewan Pimpinan Pusat DPP Realestat Indonesia (REI), bahkan memprediksi pertumbuhan bisnis properti bisa mencapai 7-10 persen yang salah satunya didukung oleh insentif dari pemerintah.

Kondisi cerah ini membuat pelaku usaha properti menggelar berbagai cara menarik konsumen melakukan transaksi.

Salah satunya seperti dilakukan platform Rumah123 dengan menggelar pameran PropVaganza 2024 di Mal Artha Gading (MAG), Jakarta Utara.

Pameran yang berlangsung dari tanggal 30 Juli hingga 4 Agustus ini diikuti 13 eksibitor pameran yang terdiri dari developer beserta proyek-proyeknya hingga penyedia home appliance ternama.

"Kami tak hanya menghadirkan proyek residensial berkualitas, tetapi juga properti komersial dengan promo-promo terbaik di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Cibubur, Cikarang, Depok, Serpong, bahkan Bali,”kata Senior Vice President Marketing 99 Group Indonesia yang menaungi Rumah123, Bharat Buxani, dalam keterangan, Selasa (30/7).

Beberapa developer ternama yang terlibat, seperti Damai Putra Group dengan pengembangan hunian di Kota Harapan Indah, mencakup Lavesh Phase 2, Savana Apartments, Nismara, dan Asera Nishi. Sinarmas Land melalui proyek Aerium Residence; Southgate; New Da Vinci Legenda Wisata Cibubur; North Square District Kota Wisata Cibubur; dan Yara at The Kaia Grand Wisata Bekasi.

Kemudian, proyek Deltamas yang menawarkan cluster hunian de Silva Hybrid dan Woodchester.

Modernland menghadirkan Mahakam The Signature, di kawasan Jakarta Garden City. Mahardi Development dengan proyek perumahan di Jakarta Timur, Mahara Signature.