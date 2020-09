Deretan Film Terbaik Andy Lau Sepanjang Masa

jpnn.com, JAKARTA - Deretan film-film terbaik dari aktor Hong Kong, Andy Lau hadir di KlikFilm mulai 27 hingga 30 September.

Kehadiran film-film tersebut dalam rangka merayakan hari lahir ke-59 Andy Lau.

Program bertema ‘The World of Andy Lau’ ini menghadirkan film-film seperti House of Flying Dagger, Fat Choi Spirit, The Bodyguard, Casino Tycoon 2, Chasing the Dragon, Infernal Affair, Firestorm, Shock Wave, From Vegas to Macau III, The White Storm 2: Drugs Lord dan Cold War.

“Senang rasanya KlikFilm bisa turut serta merayakan hari lahirnya Andy Lau dengan menghadirkan film-film terbaiknya. Selamat Ulang Tahun buat Andy Lau," ujar Direktur KlikFilm, Frederica melalui keterangan resmi, Senin (28/9).

Pria kelahiran Hong Kong, 27 September 1961 ini memulai debutnya sebagai aktor pada 1982 lewat film Once Upon A Rainbow.

Peraih penghargaan Best Actor di Hong Kong Film Critics Society Award 2003 ini tetap aktif dalam dunia peran hingga sekarang.

Seiring berjalannya waktu, nama Andy Lau, bukan hanya dikenal sebagai aktor saja, dia juga mulai merambah dunia tarik suara, produser dan presenter.

Pada 2019, Andy Lau merilis film berjudul The White Storm 2: Drugs Lord, di mana dia juga bertindak sebagai produser dan pemeran utama. (ant/jpnn)



