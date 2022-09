Deretan Pejabat yang Datanya Disebar Bjorka, Baca Nomor 1

jpnn.com, JAKARTA - Peretas yang mengatasnamakan sebagai Bjorka terus berbuat ulah hingga jadi sorotan publik.

Dalam beberapa hari terakhir ini, Bjorka berulah dengan membocorkan data milik sejumlah pejabat di tanah air.

Berikut deretan pejabat publik yang datanya dibocorkan Bjorka:

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Bjorka mengeklaim telah membobol keamanan siber milik Presiden Jokowi. Dia mengaku telah mendapatkan mendapatkan 679.180 surat penting dan rahasia milik presiden.

Informasi tersebut viral di Twitter melalui akun @darktracer_int yang mengunggah tulisan berjudul 'Transactions of Letters and Documents to the President of Indonesia 679K'.

Bjorka menyebut surat dan dokumen itu adalah transaksi pada 2019-2021 dan salah satunya berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Dia, bahkan mengancam bakal menyebarkan seluruh data penting milik Jokowi tersebut.

2. Anies Baswedan

Bjorka juga membocorkan data pribadi milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.