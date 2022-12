Deritaku Sukses, David Bayu Kini Hadirkan It’s OK for Me Now

jpnn.com, JAKARTA - Musikus David Bayu merilis single terbaru yang berjudul It’s OK for Me Now.

Lagu tersebut merupakan bagian dari album Di Dalam Jiwa yang dirilis beberapa waktu lalu.

David Bayu melepas It’s OK for Me Now setelah single perdananya, Deritaku sukses di pasaran.

Sama dengan single pertama, lagu kedua tersebut juga menawarkan kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan.

Peluncuran It’s OK for Me Now ditandai dengan kehadiran video musik resmi melalui akun David Bayu Tube di YouTube pada Desember 2022.

Video baru tersebut selaras dengan video Deritaku yakni memiliki jalinan cerita yang menyambung dengan tata artistik yang seirama.

Disutradarai oleh sahabat lama David Bayu, Budi Cuprit, video pun menampilkan nama-nama yang sama seperti Jefri Nichol, Aline Iman, dan Audrey Davis, putri David Bayu.

“Ada tiga video yang menjadi satu jalinan cerita, Deritaku, It’s OK for Me Now, lalu yang satu lagi masih rahasia. Hehehe, tunggu saja ya," ungkap David Bayu, Senin (26/12).