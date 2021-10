Detik-detik Tammy Abraham Ribut dengan Fan AS Roma

jpnn.com, BODO - Kekalahan mengejutkan terjadi di matchday ketiga UEFA Conference League antara klub Norwegia Bodo/Glimt melawan raksasa Italia, AS Roma.

Pada laga yang berlangsug di Stadion Aspmyra, Norwegia, di luar dugaan, Roma asuhan Jose Mourinho dibabat habis 1-6 oleh Bodo/Glimt.

Enam gol tuan rumah berasal dari Erik Botheim menit (8', 52'), Patrick Berg (20'), Ola Solbakken (71', 80'), dan Amahl Pellegrino (78').

Sedangkan satu gol hiburan AS Roma datang dari Carles Perez (28').

AS Roma's traveling fans confronted the players after the 6-1 defeat vs Bodo tonight. Immense game for the hosts. #ASRoma pic.twitter.com/dFqRB5nJVX