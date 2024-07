Dexa Gandeng RS Abdi Waluyo Gelar Cek Segitiga dan Konsultasi Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Data BPJS Kesehatan mencatat beban pembiayaan penyakit tidak menular mencapai Rp24,1 triliun di 2022, naik dibandingkan tahun 2021 di angka Rp17,9 triliun.

Selain itu, data Bank Dunia menunjukkan total pembiayaan kesehatan mandiri (Out of Pocket Health Expenditure) Indonesia mencapai 34.76%, jauh di atas rekomendasi WHO sebesar 20%.

"Masyarakat perlu diedukasi pentingnya skrining kesehatan untuk deteksi dini risiko penyakit," kata Presiden Direktur PT Dexa Medica, Hery Sutanto, Senin (22/7).

Sejalan hal itu Dexa Medica bekerja sama dengan mitra rumah sakit, klinik dan apotek menggelar skrining penyakit kronis bertajuk 'Cek Segitiga'.

Kegiatan ini memeriksa hipertensi, kolesterol, dan diabetes masyarakat secara gratis dan digelar di enam kota dengan target lebih dari 2.000 pasien.

Rangkaian acara ini digelar dalam rangka menuju HUT ke-55 Dexa Medica. Untuk Cek Segitiga di Jakarta, Dexa Medica menggandeng RS Abdi Waluyo, aplikasi GoApotik, dan telemedicine dkonsul, hingga olahraga pound fit bersama dengan Stimuno Forte.

"Kegiatan ini juga sebagai upaya edukasi ke masyarakat untuk hidup sehat. Dexa juga akan menggandeng lebih dari 1.000 apotek dan klinik, untuk program edukasi dan skrining kesehatan ini," imbuhnya.

Corporate Affairs Director Dexa Group, Tarcisius Tanto Randy menjelaskan, program 'Cek Segitiga' dirancang untuk memberikan layanan skrining penyakit kronis dan konsultasi gratis kepada masyarakat.