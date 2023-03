Dharma Jaya Pastikan Stok Daging untuk Warga Jakarta Aman Menjelang Ramadan

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menyebutkan stok kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dan daging ayam, aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta menjelang Ramadan bahkan hingga Idulfitri.

"Kami telah memiliki stok daging ayam 529 ton dan stok daging sapi 489 ton. Tentu hal ini karena adanya kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, BUMD, BUMN, dan pihak swasta lainnya," ujar Raditya dalam keterangannya, Senin (20/3).

Menurut dia, Dharma Jaya rutin menggelar pasar murah berkeliling ke setiap kelurahan dengan menggunakan foodtruck.

Dia menjelaskan bahwa foodtruck itu membawa berbagai produk khususnya daging sapi dan daging ayam di masyarakat.

“Untuk pembelian bisa dilakukan di beberapa toko daging Dharma Jaya dan secara online di marketplace dengan nama toko daging Dharma Jaya,” tuturnya.

Dilihat dari laman web dharmajaya.go.id, ayam utuh seharga Rp 35 ribu per ekor, daging sai dendeng Rp 115 ribu per kilogram, daging sapi paha belakang dan paha depan Rp 125 ribu per kg.

Untuk melihat harga kebutuhan pokok silakan membuka di laman https://infopangan.jakarta.go.id/. (mcr4/jpnn)