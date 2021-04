Di Ajang Anugerah BUMN 2021, Pertamina Patra Niaga Borong 4 Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Di ajang Anugerah BUMN ke-10 tahun 2021 bertajuk "Strategi dan Transformasi di Masa Pandemi", PT Pertamina Patra Niaga berhasil membawa empat penghargaan.

Pertamina Patra Niaga menyabet penghargaan dalam kategori Terbaik I Transformasi Bisnis dan Organisasi Kategori Anak Perusahaan BUMN, kemudian CEO Visioner Anak Perusahaan BUMN Terbaik (Mas’ud Khamid); The Best Corporate Anak Perusahaan BUMN; dan The Best CEO Anak Perusahaan BUMN (Mas’ud Khamid).

Menurut ketua dewan juri Tanri Abeng, tahun ini terdapat sedikit perbedaan dalam melakukan penilaian akibat pandemi Covid-19.

Kata dia, seluruh perusahaan BUMN yang dinilai tidak hanya dilihat dari kinerja, pertumbuhan atau growth perusahaan, serta proses transformasi bisnis dan organisasi, tetapi dilihat juga ketahanannya.

"Indonesia berada dalam situasi crises. Bagaimana perusahaan BUMN bertahan adalah salah satu parameter yang kami lihat," kata Tanri.

"Untuk CEO, sisi leadership menjalankan strategi di masa pandemi, bagaimana CEO melihat crises ini mejadi sebuah peluang adalah salah satu parameter utama pemilihan The Best CEO."

Sementara itu, CEO PT Pertamina Patra Niaga, SH Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Mas'ud Khamid secara tegas menyatakan, pihaknya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan.

MK sapaannya, melanjutkan, hasil ini menunjukkan bahwa dalam masa pandemi, PT Pertamina Patra Niaga masih bisa memberikan kinerja sekaligus layanan yang terbaik bagi masyarakat. (rdo/jpnn)