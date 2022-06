Di Ajang Connex22, ALE Gondol Award

jpnn.com, JAKARTA - Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), provider terdepan solusi komunikasi, jaringan, dan komputasi awan mengumumkan para pemenang “Partner of the Year” dalam Connex22 Southeast Asia Partner.

Para pemenang dinilai berhasil memberikan pelayanan luar biasa, kepuasan pelanggan yang baik, dan hasil sangat bagus di wilayah Asia Tenggara.

Kegiatan ini digelar di Bangkok, Thailand, pada 26 Mei lalu dan dihadiri para pimpinan ALE serta mitra ALE di Asia Tenggara.

Nah, ALE memberikan apresiasi tinggi kepada para pemenang Southeast Asia (SEA) Partners of the Year.

Para pemenang SEA Partners of the Year antara lain Unified Communications Partner of the Year 2021, SEA: Radiant.

Communication Sdn Bhd, Network Partner of the Year 2021, SEA: First One Systems Co., Ltd. Kemudian, Growth Partner of the Year 2021, SEA: Nokia Enterprise Philippines.

“Kami merasa terhormat menerima penghargaan sebagai “Growth Partner of the Year” dari Alcatel-Lucent Enterprise untuk proyek ekspansi GPON,” ujar Belinda Lawrie, Nokia Head of APJ Channel Sales dalam pernyataan resminya, Minggu (5/6).

Kegiatan ALE Connex22 juga menekankan strategi portofolio komunikasi dan jaringan ALE. Tahun depan.