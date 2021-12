Di Experience Zone Di BTS Map Of The Soul Pop Up Store, Pengunjung Bisa Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - BTS Map of The Soul Pop Up Store telah resmi dibuka di Jakarta pada Rabu (8/12).



Di Pop Up Store BTS para pengunjung tak hanya bisa membeli berbagai merchandise, tetapi juga mencoba experience zone.



"Kami menawarkan pengalaman belanja yang unik karena ada experience zone, tempat untuk foto-fotonya," ujar GM Marketing Toys Kingdom Ellen Widodo di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/12).



Di sana, para pengunjung bisa berswafoto dengan latar bertemakan lagu-lagu hits BTS.



Ellen mengatakan bahwa ada tiga lagu BTS yang menjadi tema atas experience zone.



"Jadi, di setiap sudutnya ada yang Black Swan, ON, dan Dynamite. Masing-masing bisa experience sendiri ya, keunikannya seperti apa," ucapnya.



Di tiga experience zone yang para penggemar BTS atau ARMY bisa berswafoto.



Sebelum memasuki Pop Up Store, para pengunjung akan disambut dengan pintu biru sebagai ikon dari Map of The Soul.



Pertama memasuki BTS Map Of The Soul Pop Up Store tersebut, pengunjung akan disambut dengan logo boygroup tersebut.



Selanjutnya di sebelah kiri pintu masuk Pop Up Store, pengunjung akan menemukan experience zone bertemakan Dynamite.



Lagu ON dilambangkan melalui experience zone dengan sangkar burung yang juga dapat menjadi spot foto pengunjung.



Kemudian experience zone Black Swan berupa spot foto dengan lambang sayap berwarna biru.



Adapun experience zone tersebut berada di sisi kanan pintu masuk Pop Up Store.



BTS Map Of The Soul Showcase digelar sejak 8 Desember 2021 hingga 13 Maret 2021 di Senayan City, Jakarta.



BTS Map Of The Soul Pop Up Store offline beroperasi mulai pukul 10.15 sampai 20.45 WIB. (mcr7/jpnn)



