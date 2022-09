Di Forum Global, Indonesia Usulkan 3 Langkah Mencegah Pandemi Terjadi Lagi

jpnn.com, NEW YORK CITY - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan peran Indonesia untuk memperkuat infrastruktur kesehatan global, salah satunya melalui program pendanaan global (Financial Intermediary Fund/FIF) yang telah disepakati G20 di bawah presidensi Indonesia.

Dalam pertemuan tingkat menteri Foreign Policy and Global Health (FPGH) di New York, Senin (19/9/2022), Retno mengatakan bahwa hingga saat ini, komitmen dana FIF telah mencapai 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp 21 triliun) yang ditujukan untuk mencegah pandemi di masa datang.

“Sebagai Presiden G20, Indonesia telah menghasilkan disepakatinya program pendanaan global Financial Intermediary Funding for Pandemic Prevention sebagai langkah nyata untuk memperkuat ketangguhan infrastruktur kesehatan global,” ujar Retno dalam pertemuan tersebut, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kemlu RI.

Dalam forum tersebut, dia juga menyampaikan peran Indonesia dalam mendorong pembentukan Perjanjian Pandemi (Pandemic Treaty), yang akan memperkuat peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan memperjuangkan prinsip kesetaraan setiap negara dalam arsitektur kesehatan global.

Untuk bisa menghadapi pandemi di masa datang, Indonesia mengusulkan tiga hal, kata Retno.

Pertama, membangun ketangguhan infrastruktur kesehatan nasional, khususnya dengan penyediaan dukungan pendanaan. Kedua, memperkuat peran WHO untuk pengelolaan isu kesehatan global.

Usulan ketiga adalah menegaskan pentingnya konsolidasi dengan Kelompok Oslo untuk memajukan pembahasan agenda kesehatan global, termasuk untuk memperjuangkan akses kesehatan yang terjangkau bagi semua.

Didirikan pada 2007, FPGH merupakan inisiatif para menlu dari tujuh negara: Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Prancis, Senegal, dan Thailand.