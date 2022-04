Di Usia 44 Tahun, Cynthia Lamusu Berhasil Turunkan Berat Badan 22 Kilogram

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Cynthia Lamusu mengaku bahagia karena berhasil menurunkan berat badan sebanyak 22 kilogram dalam kurun 6 bulan.

Artis keturunan Gorontalo itu tidak menyangka bisa melakukannya di usia yang tidak muda lagi.

"Alhamdulillah balik ke XS (ukuran baju) lagi, itu happy banget," kata Cynthia Lamusu saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Atas keberhasilan itu, perempuan berusia 44 tahun tersebut lantas membuat buku 'Move It: Be Healthy, Be Happy' yang berisi cerita pengalaman dietnya.

Istri Surya Saputra itu awalnya membagikan cerita perjalanan dietnya melalui media sosial.

Cynthia Lamusu lantas mengumpulkan ceritanya menjadi sebuah buku utuh.

Menurutnya, 40 persen pengalaman yang tidak diceritakan di media sosial, dituangkan dalam bukunya.

"Aku pengin sharing ke teman-teman semua," tutur personel Be3 itu.