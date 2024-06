Diana Dewi Raih Penghargaan Indonesia Inspiring Women Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Diana Dewi yang merupakan pebisnis daging nomor satu di tanah air memperoleh penghargaan pada malam anugerah Indonesia Inspiring Women Award 2024 yang digelar di The Opus Grand Ballroom Tribata Darmawangsa, Jakarta pada Selasa (25/6) malam.

Diana Dewi yang juga merupakan Ketua Kadin DKI Jakarta ditetapkan sebagai The Most Inspiring Women Award 2024 atau wanita yang paling menginspirasi bersama dengan Nurhayati Subakat selaku Founder dan Komisaris Utama Paragon Technology and Innovation, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Seusai memperoleh penghargaan pada malam anugerah tersebut, Diana Dewi berharap bahwa acara tersebut dapat menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia lainnya agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat umum.

"Saya terpilih memperoleh penghargaan dengan kategori The Most Inspiring Women Award 2024 karena terinspirasi oleh ibu saya. Saya bangga dengan ibu, beliau bisa mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah dari 11 anak-anak ibu, kini seluruhnya telah beranjak sukses pada bidang usahanya masing-masing. Bagi saya sosok ibu menjadi inspirasi bagi saya dan bisa menginspirasi kaum perempuan lainnya," kata Diana, Kamis (26/6).

Dengan meraih penghargaan ini, Diana berharap bisa menjadi inspirator bagi perempuan-perempuan Indonesia lainnya, bisa lebih produktif lagi dalam berkarya dan bisa lebih bermanfaat bagi sesama dalam bermasyarakat.

Bagi Diana Dewi yang memiliki sejumlah gerai Toko Daging Nusantara (TDN) di sejumlah wilayah, sesungguhnya Indonesia sudah banyak memiliki sosok perempuan yang bisa menginspirasi bangsa ini. Namun, peluang dari kalangan perempuan untuk maju dan bisa sukses seperti kaum pria masih memiliki batasan-batasan.

"Sesungguhnya wanita memiliki keterbatasan dan ini merupakan kodrat wanita sehingga wanita tidak bisa maksimal dalam berproduksi akan suatu karya seperti yang dilakukan kalangan pria. Namun, jika kita melihat kebelakang sesungguhnya banyak sekali tokoh wanita yang telah memperjuangkan emansipasi wanita," kata Diana.

Namun, kodrat wanita sebagai ibu rumah tangga, istri, dan juga orang tua untuk mengasuh anak-anaknya, Diana tentu butuh waktu panjang untuk bisa menjadi sukses dan menjadi wanita karier.