Dianggap Visioner, Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Raih Indonesia Best CFO 2023

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI Romy Wijayanto meraih penghargaan sebagai Indonesia Best CFO 2023 with Predicate Very Good.

Predikat tersebut diberikan oleh SWA Media Group bekerja sama dengan SWA Network pada ajang SWA Indonesia Best CFO 2023.

Ajang itu merupakan penghargaan bagi para CFO berprestasi di Indonesia dalam peranan strategis mengembangkan kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih kuat, kokoh, dan kompetitif.

Romy Wijayanto menyampaikan terima kasih dan merasa sangat terhormat atas penghargaan yang diberikan.

Menurut dia, indikator peningkatan kinerja bisnis Bank DKI yang konsisten juga merupakan buah kerja keras dan kolaborasi dari tim manajemen dan seluruh insan bank daerah itu yang secara disiplin mengeksekusi berbagai program dan inisiatif strategis, sehingga secara langsung mendorong pertumbuhan kinerja.

“Oleh sebab itu, penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh insan Bank DKI yang telah berhasil mewujudkan hasil nyata dengan berlandaskan perilaku kolaboratif,” ucap Romy dalam keterangannya, Sabtu (7/10).

Menurut dia, dalam menjalankan pengelolaan keuangan Bank DKI, dirinya menyusun roadmap sebagai strategi untuk mencapai visi kinerja keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada 7 strategi utama.

Strategi pertama, meningkatkan rentabilitas melalui peningkatan Earning After Tax, NIM, ROA, ROE, NPL, LAR dan Coverage Ratio yang memadai.