Dibuat Mewek Azriel Hermansyah, Ashanty: Kenapa sih Selalu Kayak Gini?

jpnn.com, JAKARTA - Ashanty merayakan ulang tahun yang ke-36 tahun pada 4 November 2020. Di hari spesialnya itu Ashanty mendapatkan kejutan bertubi-tubi dari orang-orang tersayang.

Ibu dua anak itu juga banjir ucapan selamat baik dari kerabat, saudara, maupun penggemar.

Istri Anang Hermansyah itu juga sempat dibuat mewek saat diberikan kejutan oleh putra sambungnya Azriel Hermansyah yang tiba-tiba saja membawakan duren berukuran besar untuknya.

Tak sampai di situ, Ashanty juga sukses dibuat terharu oleh Azriel lewat untaian kata-kata yang dia tujukan untuk ibu sambungnya itu.

Di mana Azriel mengucapkan terima kasih lantaran Ashanty datang di kehidupannya mengisi ruang yang kosong.

Azriel juga menyebut Ashanty pahlawan bagi kehidupannya, yang datang di saat susah tanpa perlu dipanggil.

"Terima kasih untuk wanita yang selalu menjagaku, kakaku dan ayahku. Diri ini tidak akan pernah berhenti menyayangi dan berterimakasih kepada salah satu pahlawan hidupku. Saat di keadaan sedih hanya engkaulah yang datang menyapa tanpa dipanggil, dan saat senang pun engkau tidak pernah lupa padaku," ungkap Azriel.

"Kenapa sih selalu kata-katanya kayak gini (emoticon menangis). I love u so much my babyboy," balas Ashanty.