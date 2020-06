Didik Rachbini: Hari Cerah, Sayang Kekuasaan Makin Otoriter

Jumat, 19 Juni 2020 – 07:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pakar ekonomi Didik J Rachbini berkicau di media sosial Twitter, mengkritik rezim penguasa saat ini.

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini menyayangkan kekuasaan yang belakangan terkesan semakin otoriter.

"Salam pagi teman, sahabat... Hari cerah tapi sayang kekuasaan semakin mendung, otoriter," kicau @DJRachbini, Jumat (19/6).

Dalam kicauannya, Didik menyertakan tangkapan layar unggahan di akun Facebook/Didik J.Rachbini.

Dia menyebut virus Corona (COVID-19) melahirkan tiga hal yang berbahaya.

"Covid-19 di sini melahirkan 3 hal yang lebih berbahaya: 1. Melahirkan penguasa otoriter. 2. Tidak pakai nalar akademik: menolak data, kasus tinggi PSBB dibuka. 3. Kebijakan kesehatan bebas liberal: herd immunity terselubung, mematikan rakyat," tuturnya.

Pada kicauan berikutnya, Didik menyindir aparat hukum yang menurutnya terlalu gampang main tangkap.

"Semakin gampang main tangkap, kalau dikritik keras baru dilepas. Kritik rakyat diberangus," kicau @DJRachbini.