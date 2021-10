Diego Simeone Tolak Jabat Tangan Jurgen Klopp, Perang Dingin Berlanjut?

jpnn.com, MADRID - Atletico Madrid harus mengakui keunggulan Liverpool 2-3 pada matchday ketiga Liga Champions, Rabu (20/10) dini hari WIB.

Gol-gol Liverpool dilesatkan oleh Sadio Mane dan brace Mohamed Salah. Sementara dua gol Ateltico diborong Antoine Griezmann.

Seusai laga, terjadi sebuah pemandangan menarik. Pelatih Atletico Diego Simeone langsung berlari ke lorong stadion tanpa mengindahkan ajakan berjabat tangan Jurgen Klopp.

Pelatih Liverpool itu terlihat hanya menyalami asisten pelatih Atletico yang berhenti sejenak dihadapannya.

Simeone left without shaking Klopp’s hand and Klopp was NOT happy.



They play at Anfield on November 3 ????



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/bICVC9AokQ