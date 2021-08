Digugat Cerai Suami, Tyas Mirasih Curhat Begini

jpnn.com, JAKARTA - Artis Tyas Mirasih menuliskan curhatan hatinya usai santer dikabarkan digugat cerai suaminya, Raiden Soedjono.

Pesohor kelahiran 8 April 1987 itu membahas tentang rasa syukur melalui akunnya di Instagram.

"Start today with a grateful heart ," ungkap Tyas Mirasih pada 5 Agustus 2021.

Pada unggahan di feed Instagram miliknya, Tyas juga menuliskan kata-kata bijak.

"She is both the refuge and the rocks. The lighthouse and the sea," tulisnya.

Pemain film Dimsum Martabak itu digugat cerai suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 3 Agustus 2021.

Kabar gugatan tersebut mengejutkan lantaran rumah tangga mereka jauh dari gosip sejak menikah pada 2017.

Raiden Soedjono telah mengajukan berkas cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor register 2663/PDT.G/2021/PA.JS.