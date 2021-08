Dikritik Akhirnya Mau Divaksin, Jerinx SID Bilang Begini

Senin, 16 Agustus 2021 – 07:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Jerinx SID menanggapi kritikan warganet usai dirinya bersedia menerima vaksin Covid-19.

Penggebuk drum Superman Is Dead (SID) itu menegaskan bahwa tidak pernah menyebut dirinya seorang antivaksin.

"Saya enggak pernah bilang saya antivaxx sama sekali. Bisa crosscheck di internet," tulis Jerinx melalui akun Instagram istrinya, Nora Alexandra.

Pemilik nama asli I Gede Ari Astina itu pun berterima kasih kepada sang istri yang terus memberikannya dukungan.

"Thanx to my angel @ncdpapl atas energi-energi baiknya yang melimpah," lanjutnya.

Pada unggahan di akun Twitter, Jerinx kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan tak percaya Covid-19 ataupun vaksin.

"Sejak awal banget saya enggak pernah bilang enggak percaya CVD atau saya Antivaxx-sama sekali," cuit Jerinx membalas komentar warganet.

Jerinx sebelumnya memutuskan untuk divaksin di Poliklinik Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (15/8).