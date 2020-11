Dilarikan ke Rumah Sakit, Robby Purba Kabarkan Kondisinya, Jangan Kaget!

jpnn.com, JAKARTA - Robby Purba terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit lantaran staminanya drop. Hal ini diketahui dari unggahan Robby lewat akunnya di Instagram.

Presenter acara KARMA ini juga rajin mengabarkan kondisi terkininya dengan tangan yang sudah dipasang infus di rumah sakit.

Nah dari pemeriksaan yang telah dilakukan dokter, Robby tidak boleh lagi menjalani program diet yang selama ini dilakukannya.

Maklum belakangan ini Robby memang menjalani diet demi membentuk tubuhnya. Tak hanya menjaga makanan, dia juga rajin berolahraga berat.

“Apa kabar dunia? So, pas dokter Raden bilang, I have to stop my diet, di sini (rumah sakit) gue makan sehari bisa tujuh kali!,” tulis Robby, Selasa (17/11).

Dan kini nafsu makan Robby ikut meningkat setelah dilarang untuk menjalani diet.

“Hahahaha, mana ada pasien terbaring tapi makan kek bayi gorilla! Sampai go food tengah malam pula," serunya.

Sadar berat badannya sudah naik, pria 34 tahun ini meminta warganet tidak mempertanyakan pipinya yang terlihat bengkak.