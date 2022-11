Dilirik SHARE, Mahasiswa Binus University Bisa Kuliah di Negara ASEAN, Beasiswa Penuh 

jpnn.com, JAKARTA - Para mahasiswa Binus University mendapat kesempatan dalam program beasiswa SHARE (European Union Support to Higher Education in the ASEAN Region).

Rektor Binus University, Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. mengatakan mahasiswa yang lolos dalam seleksi akan mendapatkan pembiayaan penuh untuk kuliah maupun mengikuti program-program pelatihan dan pendidikan lainnya di universitas asing di kawasan ASEAN yang terhubung program SHARE.

“Program SHARE menjadi bagian dari upaya yang dilakukan Binus University untuk meningkatkan kemampuan kerja lulusan agar dapat bersaing baik ditingkat nasional, regional maupun global,” kata Rektor Binus University, Prof. Harjanto Prabowo pada acara Binus-SHARE Seminar yang digelar di Jakarta, Selasa (22/11).

Dia mengakui untuk lolos dalam program beasiswa SHARE memang bukan masalah yang mudah. Karena baik pihak Binus University maupun universitas penerima, telah menetapkan kriteria yang cukup ketat. Namun, program ini terbuka untuk semua mahasiswa Binus University dari berbagai program studi.

Selain melalui program beasiswa SHARE, Binus juga memiliki program-program untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan.

Beberapa di antaranya adalah program magang pada dunia industri, pertukaran mahasiswa, startup, studi independen hingga program riset.

Program-program tersebut sifatnya belum wajib, sehingga hanya dibuka bagi mahasiswa yang berminat saja.

Meski demikian, pihak kampus terus mendorong mahasiswa untuk mengikuti program-program tersebut guna meningkatkan kemampuan diri. Mengingat dunia kerja yang akan dihadapi para mahasiswa, tentu terus dinamis dengan kompetisi yang makin ketat.