Dinilai Menginspirasi, Duo Bos DAP Terima Penghargaan EOY 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Duta Abadi Primantara (DAP) makin mengokohkan posisinya sebagai market leader matras premium di tanah air selama 33 tahun berdiri.

Hal itu didapatkan melalui pencapaian kinerja beberapa brand global yang dipegang lisensinya oleh DAP seperti King Koil®, Serta® dan Aireloom® (ketiganya merek asal US) beserta merek Tempur® yang berasal dari Eropa.

Sampai saat ini, merek King Koil® dan Serta® tercatat mendominasi pasar matras premium Indonesia.

Selain di Indonesia, DAP juga memegang lisensi ekslusif Serta® untuk pasar Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina serta Vietnam, yang makin memperkuat posisinya di pasar regional Asia Tenggara.

Pencapaian bisnis PT DAP saat ini adalah catatan sukses yang ditorehkan dua founder-nya, Andreas Wihardja dan Hendry Setiawan sejak mereka bersama-sama mendirikan perusahaan pada 1990.

Pencapaian tersebut juga masuk dalam catatan konsultan Ernst and Young sehingga Andreas Wihardja dan Hendry Setiawan mendapatkan Special Award for Entrepreneur Spirit category dalam ajang EY Entrepreneur of the Year 2023 (EOY).

Penghargaan itu diberikan berdasarkan semangat kewirausahaan, tujuan, pertumbuhan, dan dampaknya, serta kontribusi dan atribut inti lainnya.