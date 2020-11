Diogo Jota Menggila, Liverpool Ukir Rekor Fantastis

jpnn.com, BERGAMO - Liverpool mengukir rekor fantastis pada matchday ketiga Grup D Liga Champions di Gewiss Stadium, Bergamo, Rabu (4/11) dini hari WIB.

Berstatus tim tamu, The Reds menang telak 5-0.

Opta melansir, kemenangan 5-0 Liverpool merupakan yang terbesar, yang pernah dilakukan oleh klub Inggris saat bertandang ke Italia pada kompetisi Eropa.

Diogo Jota menjadi superstar dalam laga ini. Striker Portugal yang dibeli Liverpool dari Wolverhampton Wanderers itu mencetak tiga gol.

9 - Diogo Jota has now scored nine goals since the start of last season in European competition (6 for Wolves, 3 for Liverpool), more than any other player for English sides over this period (excluding qualifiers). Assured. #UCL pic.twitter.com/5Imxqgrp1z — OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2020