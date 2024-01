Dipasang Videotron ala Idol Kpop, Anies Terharu, Sampai Mengucap Masyaallah

jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan terharu saat melihat unggahan tentang videotronnya dipasang di Bekasi dan Jakarta.

Videotron itu dipasang oleh pendukungnya yang tergabung dalam @aniesbubble dan @olpproject.

Untuk di Jakarta, videotron dipasang di sekitar wilayah Sudirman dan di Bekasi berada di depan Grand Metropolitan Bekasi.

“Anies’s ads by @olpproject x @aniesbubble

Check it out in front of Grand Metropolitan Bekasi! Use #SpotAbahAnies if you spot it!” tulis unggahan di akun @aniesbubble.

Videotron tersebut berisi gambar bergerak Anies yang telah disunting ala-ala idol Korea. Mereka juga meletakkan sejumlah kutipan Anies dengan menggunakan bahasa Inggris.

Tak hanya itu, layaknya idol Korea, Anies juga diberi julukan Face of The Group, Leader, dan Main Vocal, serta All Rounder.

Saat diperlihatkan video tersebut, Anies tertegun sejenak dan mengamatinya. Wajahnya nampak sangat terharu.