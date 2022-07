Dipuji Pelatih Thailand, Cahya Supriadi Berharap Bisa Konsisten

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U-19 Thailand Salvador Garcia memberikan pujian kepada Cahya Supriadi, kiper Timnas U-19 Indonesia yang tampil gemilang di Stadion Patriot, Bekasi, Rabu (6/7) malam.

Menanggapi pujian tersebut, pemain 19 tahun itu menerima dengan rendah hati.

Menurut Salva, penampilan apik Cahya Supriadi saat berhadapan satu lawan satu dengan pemain Thailand, menyebabkan beberapa peluang emas anak asihnya gagal jadi gol.

"Kiper lawan bagus, bisa menahan one and one. Ketika kiper menyelamatkan peluang one and one, kami harus memberi kredit ke kiper," ucap dia.

Timnas U-19 Indonesia memang sempat dominan di babak pertama.

Namun, semenjak Marselino Ferdinan ditarik ke luar lapangan karena cedera.

Performa Indonesia pun menurun, beruntung sederet peluang Thailand di babak kedua banyak yang digagalkan karena kiper Indonesia.

Skor 0-0 pun menutup laga Indonesia vs Thailand.