Direktur Pemasaran Jasaraharja Putera Sabet Penghargaan Best CMO Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera Imam Hendrawan meraih penghargaan sebagai Best Chief Marketing Officer 2023 (Best CMO 2023) in Expanding Service and Accessibility Through Digitalization and Strategic Collaboration yang digelar Warta Ekonomi di The St. Regis Jakarta, Caroline Astor Ballroom, Kamis (14/12).

Imam mengatakan penghargaan itu menjadi motivasi untuk terus menciptakan terobosan dalam rangka memenuhi harapan stakeholders dan meningkatkan pelayanan hingga kinerja perusahaan.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh Insan Jasaraharja Putera," kata Imam Hendrawan.

Selain itu, Imam berharap seluruh CMO/Direktur Pemasaran tiap perusahaan mampu fokus pada hal-hal mendasar dalam pengambilan langkah untuk mempersiapkan perusahaan pada tantangan di jangka panjang.

"Seorang CMO/Direktur Pemasaran harus dapat berperan di setiap elemen dengan mengaplikasikan mindset tertentu demi mencapai tanggung jawab growth driver, innovation catalyst, brand storyteller, dan capability builder," ujar Imam.

Adapun acara penghargaan kepada pemimpin perusahaan itu menilai inovasi pemasaran dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.

Di sisi lin juga melihat kontribusi para pemimpin perusahaan ini didukung dengan hadirnya Chief Marketing Officer (CMO) atau Direktur Pemasaran guna membersamai c-level lainnya dalam menentukan strategi perusahaan.

Warta Ekonomi pun memberikan penghargaan Indonesia Best CMO Awards 2023 melalui tema Managing Brand Innovation to Navigate Customer Loyalty untuk mengapresiasi pada CMO dan Direktur Pemasaran atas prestasinya dalam memimpin perusahaan.(mcr10/jpnn)