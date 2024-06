Direktur Utama BRI Sunarso Dinobatkan Sebagai The Best CEO, BRI Borong 11 Penghargaan Global

jpnn.com, JAKARTA - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI kembali menunjukkan kiprah di industri keuangan global.

Berkat kinerja positif di sepanjang 2023 BRI mendapatkan 11 penghargaan dari Finance Asia pada ajang The Finance Asia Awards and Asia’s Best Companies Poll Gala Dinner 2024 yang diselenggarakan pada Kamis (27/6) di Hong Kong.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan penghargaan ini tak lepas dari komitmen perseroan yang terus mengusung misi menciptakan economic value dan social value dengan terus fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Penghargaan ini kami persembahkan kepada lebih dari 110 ribu Insan BRILian (Pekerja BRI) yang selama ini telah memberikan komitmen dan dedikasi yang kuat sehingga BRI dapat terus mengambil peran dalam roda perekonomian Indonesia. Kami juga mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia atas semangat berjuang dan pantang menyerah di kondisi yang tidak mudah,” ujar Sunarso.

Dari 11 penghargaan yang diterima BRI, tujuh penghargaan diantaranya diperoleh dari kategori Asia’s Best Companies dan empat penghargaan diperoleh dalam kategori FinanceAsia Awards. Untuk Asia’s Best Companies BRI mendapatkan Best CEO (gold) untuk Direktur Utama BRI Sunarso, Best Managed Company (gold), Best Investor Relations (gold), Best CFO (silver) untuk Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu, Most Commited to DEI (silver), Most Commited to ESG (silver) dan Best Large Cap Company (Bronze).

Empat penghargaan yang diperoleh dalam kategori FinanceAsia Awards diantaranya Best Bank For Financial Inclusion (winner), Best Commercial Bank – SMEs (winner), Best Sustainable Bank (highly commended) dan Most Innovative Technology (highly commended).

Sebagai informasi, FinanceAsia merupakan majalah ekonomi dan keuangan terkemuka di Asia Pasifik yang berbasis di Hong Kong. Didirikan pada tahun 1996, FinanceAsia memberikan ulasan mendalam mengenai perkembangan ekonomi di wilayah Asia Pasifik, termasuk aksi-aksi korporasi seperti merger dan akuisisi.

Di sepanjang Juni 2024 tercatat BRI mendapatkan 3 pengakuan dan penghargaan bergengsi di level internasional.