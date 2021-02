Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto Raih Best CEO 2020

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pegadaian Persero Kuswiyoto kembali memperoleh prestasi.

Baru-baru ini Kuswiyoto mendapat predikat sebagai Indonesia Best CEO pilihan karyawan di era pandemi.

Kuswiyoto terpilih karena dinilai berhasil memacu inovasi digital dan mendorong kinerja bisnis melalui kolaborasi dengan berbagai institusi.

Apresiasi penghargan Best CEO Pilihan Karyawan di Era Pandemi ini telah melalui penilaian dan proses yang panjang, di mana survei telah dilaksanakan dari Oktober- Desember 2020.

Bagi CEO yang hendak mengikuti survei, harus menunjukan kinerja bisnis yang bagus dan memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di era kepemimpinannya.

Chief Editor SWA Group Kemal E. Gani mengatakan parameter penilaian menggunakan konsep leadership yang dikembangkan oleh Franklin Cove, yaitu The 4 Essential Roles of Leadership, yang merupakan penyempurnaan dari konsep Four Roles of Leadership.

Melalui parameter tersebut seorang CEO harus memiliki kemampuan yaitu Inspire Trust (membangun kepercayaan pada karyawan di tengah perubahan agar perusahaan survive).

Kemudian Create Vision (mengkreasikan purpose/tujuan perusahaan), Execute Strategy (mengesekusikan strategi), dan Coach Potential (kemampuan menempatkan orang yang tepat di organisasi).