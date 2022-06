Dokter Onkologi Asal Indonesia Ini Curi Perhatian di Britain's Got Talent

jpnn.com, JAKARTA - Dokter onkologi asal Indonesia, Bambang Atmaja berhasil mencuri perhatian publik.

Sebab, pria yang bekerja di rumah sakit The Royal Marsden, London itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ajang bergengsi Britain's Got Talent (BGT).

Dalam ajang tersebut, Bambang menyanyikan lagu milik Beyonce berjudul Listen.

Baca Juga: Anthony Albanese Menjadi Perdana Menteri Australia Pertama yang Kunjungi Makassar

Tak disangka, dokter yang kerap menangani pasien kanker itu berhasil membawakan lagu Beyonce dengan luar biasa.

Dia bahkan berhasil menghipnotis orang-orang yang berada dalam ruangan tersebut.

Suara dan teknik bernyanyi Bambang juga dinilai mengagumkan oleh penonton dan keempat juri.

Salah satu juri Britain's Got Talent yang paling kritis, Simon Cowell bahkan memuji Bambang.

"We love you, love your story, amazing (kami mencintaimu, mencintai ceritamu sebagai dokter Onkologi, keren banget)," kata Simon mengomentari Bambang dikutip dari kanal YouTube Britain's Got Talent, Rabu (8/6).