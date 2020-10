Donald Trump Positif Kena COVID-19, Inikah Cewek yang Menularinya

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa dirinya telah terjangkiti penyakit virus corona 2019 (COVID-19).

Selain itu, Trump juga menyebut istrinya sekaligus Ibu Negara AS Melania positif terkena virus yang memicu pandemi global tersebut.

Trump mengumumkan soal dirinya dan Melania terkena COVID-19 melalui akunnya di Twitter. Presiden ke-45 AS itu juga menautkan twitnya ke akun @FLOTUS (first lady of US).

"Kami akan memulai karantina dan proses penyembuhan secepatnya. Kami akan melalui ini bersama," ujar Trump.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020