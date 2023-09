Dorong Nasabah Menuju Digitalisasi UMKM, Bank Mandiri Taspen Gandeng Bukalapak

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri Taspen memfasilitasi para nasabah lewat etalase usaha di website Pensiun Berkarya milik Bank Mandiri Taspen, serta marketplace Bukalapak.

Kerja sama ini berbuahkan tampilnya fitur Etalase Usaha dan Bazar Online Mantapreneur baik di website Pensiun Berkarya dan juga platform Bukalapak sebagai wadah promosi bagi wirausaha pensiunan Bank Mandiri Taspen.

Dalam etalase ini, siapa pun yang berkunjung dapat melihat berbagai produk UMKM Mantapreneur dari seluruh Indonesia. Mulai dari makanan sampai pakaian. Saat ini yang berpartisipasi ada 145 Mantapreuneur dengan 485 produk.

"Harapan kami, Bukalapak akan terus membantu lewat program-program promonya yang mantap. Kiranya setelah mengikuti acara dan program Mantapreneur Naik Kelas ini, para nasabah yang menjadi wirausaha dapat sungguh-sungguh naik kelas dalam segala hal, terutama mengembangkan bisnisnya dan terpenting kesejahteraannya," ujar Direktur Business Bank Mandiri Taspen, Maswar Purnama, Rabu (20/9).

Head of Merchant Community Bukalapak, Ian Agisti menyambut baik kolaborasi tersebut. Bukalapak siap memfasilitasi produk karya purna bakti sebagaimana misi fair economy for all atau pemerataan ekonomi melalui teknologi yang diusung oleh perusahaan belanja online tersebut.

"Kami senang sekali bisa bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen. Karena memang value-nya sama. Kita berharap dengan adanya kerja sama ini nantinya akan berjalan terus," ungkap Ian.

Platform Bukalapak siap mendukung pensiunan tetap terus berkarya. Total 145 peserta Mantapreneur sudah masuk dalam pasar digital dan akan terus bertambah.

Karena program pendampingan transformasi bisnis ini terus berkelanjutan. Bukalapak akan melakukan mentoring secara bertahap agar peserta memahami lebih dulu seluk beluk digitalisasi dan pemasaran online.