Dorong Seniman Lokal Berkarya, British Council Luncurkan Program Altermatter 

jpnn.com, JAKARTA - British Council menyampaikan komitmennya mendukung seni dan industri kreatif di Indonesia melalui kerja sama dengan berbagai mitra. Para mitra yang disasar antara lain lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

Kini, menyambut hari jadi ke-75, British Council meluncurkan program inisiatif terbaru bertajuk Altermatter sebagai inisiatif terbaru mereka untuk menanggapi tantangan global.

Program ini merupakan lokakarya kolaborasi antara seniman Inggris dengan Indonesia untuk menciptakan suatu produk baru dengan menggunakan bahan-bahan yang sustainable dan ramah lingkungan.

“Industri seni sangat penting bagi kesejahteraan suatu bangsa karena seni mencerminkan budaya dan nilai-nilai suatu bangsa, menghubungkannya dengan seluruh dunia, dan merupakan metode perubahan sosial yang kuat," kata Summer Xia, Country Director Indonesia & Director South East Asia British Council, Rabu (18/10).

Program Altermatter British Council bertujuan untuk menyatukan para seniman Inggris Raya dan Indonesia untuk terus makmur dalam kegemaran mereka serta peduli dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Juga menjadi kesempatan untuk mempromosikan keberlanjutan sekaligus memajukan komitmen terhadap seni.

"Kami sangat bangga dengan sejarah kolaborasi antara Inggris Raya dan Indonesia yang telah membina dan memberdayakan generasi muda di bidang ekonomi kreatif, pendidikan, dan budaya," ungkapnya.

Program ini juga menjadi kesempatan British Council berpartisipasi menanggapi isu keberlanjutan di Indonesia. Pihaknya percaya bahwa seni dan kerajinan memerlukan pendekatan alternatif yang mengedepankan dan memperhatikan kelestarian lingkungan, ekonomi, dan budaya serta didukung oleh minat para desainer dan seniman Indonesia untuk memanfaatkan kembali material yang sudah ada.

"Juga mengembangkan material baru untuk kerajinan menggunakan biomaterial dan material alternatif, di mana altermatter muncul sebagai respons kami," kata Camelia Harahap, Head of Arts and Creative Industries of British Council Indonesia.