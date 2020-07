DPR Minta Kementan Lakukan Terobosan yang Tidak Biasa

Selasa, 07 Juli 2020 – 18:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan bahwa menjaga ketersediaan produksi komoditas pertanian merupakan hal pokok dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurut Sudin, bila berbicara tentang ketahanan pangan maka institusi yang paling bertanggung jawab ialah Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebab, kata Sudin, tugas pokok dan fungsi utama Kementan ialah memproduksi hasil pertanian untuk kebutuhan pangan.

"Bertitik tolak pada hal tersebut maka Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian melakukan terobosan meningkatkan produksi dengan menerapkan strategi yang tidak biasa," kata Sudin saat rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan jajaran, Selasa (7/7).

Bukan tanpa alasan Sudin berkata demikian. Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan bahwa peningkatan produksi di situasi sekarang memerlukan pola pikir yang tidak biasa dan out of the box.

Mulai dari perencanaan, kegiatan, program utama sampai mewujudkannya dengan dukungan anggaran yang terbatas.

Sudin mengatakan bahwa masih segar dalam ingatan bahwa setiap orang yang dipercaya menjadi menteri pertanian, selalu mencanangkan swasembada beberapa komoditas.

"Namun, hingga saat ini kita masih memperbincangkan dan mempertanyakan realisasi swasembada tersebut," ungkap Sudin.