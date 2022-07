Drakor My Love From The Star Hadir di NET TV, Simak Sinopisnya

jpnn.com, JAKARTA - NET TV menghadirkan drama korea (drakor) bergenre romantis berjudul My Love From The Star.

Drakor yang dibintangi Kim Soo Hyun hingga Jun Ji Hyun ini tayang mulai Jumat (29/7) setiap hari pukul 18.00 WIB.

Di Indonesia, drakor garapan sutradara Jang Tae Yoo ini pernah diadaptasi menjadi sinetron berjudul Kau yang Berasal dari Bintang.

Selain itu, Filipina juga pernah mengadaptasi drakor ini dengan judul sama, My Love From The Star.

Yeni Anshar, Direktur Programming NET TV mengatakan drakor itu menghadirkan kisah romansa dengan balutan kelucuan cerita komedi.

"Kemasan apik drakor mampu menghidupkan cerita dengan romantika drama dan unsur komedinya yang makin berwarna,” jelas Yeni Anshar dalam keterangan tertulis, Kamis (28/7).

Sinopsis My Love From The Star

Drama ini bercerita tentang seorang alien yang terjebak di bumi selama 400 tahun, Do Min Joon (Kim Soo Hyun).

Sosok alien yang pertama kali mendarat di bumi pada periode Dinasti Joseon itu bersikap dingin kepada manusia, serta mempunyai kemampuan penglihatan, pendengaran, dan kecepatan yang luar biasa.