Dramatis, Chelsea Salip Leicester City di Klasemen Premier League

jpnn.com, LONDON - Chelsea berhak menduduki kursi ketiga di klasemen Premier League, setelah secara dramatis memenangi laga pekan ke-34 di markas Crystal Palace, Selhurst Park, London, Rabu (8/7) dini hari WIB.

The Blues menang 3-2. Gol Chelsea dicetak oleh Olivier Giroud pada menit ke-6, Christian Pulisic di menit ke-27 dan Tammy Abraham pada menit 71.

Sementara tuan rumah memperoleh gol dari Wilfried Zaha (34) dan Christian Benteke (72). Setelah gol Benteke, Chelsea harus kerja keras mempertahankan keunggulan.

Kemenangan itu membuat tim asuhan Frank Lampard naik ke anak tangga ketiga dan posisi tersebut terjaga setelah tim yang mereka gusur dari tempat ketiga, Leicester City, hanya bisa bermain imbang 1-1 dalam lawatan ke markas Arsenal sekira dua jam kemudian di Emirates, London.

227/247– @ChelseaFC will finish the day third the @premierleague table for the first time since Nov 22nd, spending 227 consecutive days in fourth place, whilst @LCFC will find themselves outside of the top three for the first time in 247 days (Nov 2nd). Business. pic.twitter.com/ZEscEnCJ2z — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2020