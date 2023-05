Dubes Rosan Apresiasi Langkah Strategis Kang Emil untuk Mengembangkan Kawasan Jabar

jpnn.com, NEW YORK - Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi langkah-langkah strategis Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menjadikan Jawa Barat sebagai destinasi pariwisata dengan berbagai fasilitas berkelas dunia dan investasi.

Saat ini, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Kecamatan Cigombong, Jawa Barat yang tumbuh menjadi pusat ekonomi kreatif terbesar di Asia Tenggara.

Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Maret 2023, arus masuk investasi ke KEK Lido telah mencapai Rp 40 triliun dan berperan strategis sebagai pusat ekonomi kreatif terbesar di Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikannya setelah menerima kunjungan Kang Emil, sapaan karib Ridwan Kamil, baru-baru.

Ridwan Kamil datang ke Kota New York untuk menjadi pembicara dalam forum PBB soal Penamaan Geografis atau United Nation Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

“Saya menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat, yang juga sahabat saya Pak Ridwan Kamil beserta rombongan. Agenda kunjungannya ke Amerika Serikat sangat padat dan penting tetapi tidak mengurangi kesempatan bagi kami untuk berbincang banyak hal, terutama tentang kemajuan investasi dan destinasi pariwisata di Jawa Barat, yang trennya terus tumbuh positif,” kata Rosan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (7/5).

Rosan mengaku dalam perbincangan yang diselingi guyonan khas Kang Emil, hal-hal serius serius terasa ringan.

Kang Emil, lanjutnya, menyebutkan bahwa KEK Lido menawarkan theme park, villa, waterpark, technopark, hingga kawasan untuk otomotif.