Duh, Asisten Dokter Beraksi Tanpa Busana Gegara Stres Hadapi Corona

Selasa, 05 Mei 2020 – 00:11 WIB

jpnn.com, NEW YORK - Menghadapi pasien yang terjangkiti penyakit virus corona baru (COVID-19) membuat banyak tenaga kesehatan tertekan. Di New York, Amerika Serikat (AS), seorang tenaga kesehatan menghilangkan stres dengan tindakan yang menurutnya seni.

Wanita yang tak disebutkan namanya itu nekat melakukan aksi striptis di kawasan komersial Times Square, Senin (4/5) pagi. Dia mengenakan sepatu hak tinggi sampai lutut dan celana dalam jenis g-string.

Namun, wanita itu menutupi wajahnya dengan sesuatu semacam helm berkilap berbentuk kepala kucing. “Aku melakukan ini untuk meredakan stres,” ujarnya seperti diberitakan laman New York Post.

Cewek bertato yang mengaku sebagai asisten dokter di sebuah rumah sakit di New York itu mengatakan bahwa dirinya telah bekerja selama enam minggu menghadapi pasien COVID-19.

“Saya telah melihat banyak kematian, jadi saya ingin mencampurkan seni dan kostum untuk meredakan ketegangan,” tuturnya.(nypost/ara/jpnn)