Duka di Lebanon: 100 Orang Tewas, Bakal Bertambah, Banyak Korban Masih Tertimbun Puing

jpnn.com, BEIRUT - Kepala Palang Merah Lebanon George Kettaneh mengatakan korban tewas akibat ledakan besar yang mengguncang Beirut, Selasa (4/8) telah mencapai 100 orang dan ada lebih banyak korban lainnya masih berada di bawah puing-puing.

George Kettaneh mengatakan kepada LBCI TV, melalui telepon, bahwa pihak Palang Merah sedang berkoordinasi dengan kementerian kesehatan untuk mengambil jenazah korban karena para petugas dari rumah sakit kewalahan menanganinya.

Sebelumnya, sebuah ledakan besar di dekat pusat Beirut menciptakan goncangan ke penjuru ibu kota Lebanon itu, menghancurkan kaca di rumah-rumah penduduk dan menyebabkan balkon apartemen runtuh.

Menurut kantor berita resmi Lebanon NNA dan dua sumber keamanan mengatakan, ledakan itu terjadi di daerah pelabuhan kota itu, di mana terdapat gudang-gudang yang menampung bahan peledak.

