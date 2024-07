Dukung Dekarbonisasi untuk Transisi Energi, IDSurvey Turut Unjuk Gigi di RD20 Summer School

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) turut mensponsori RD20 Summer School bertajuk 'Keberagaman Pengetahuan tentang Dekarbonisasi dalam Mekanisme Transisi Energi yang Berkeadilan'.

Acara ini digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang merupakan anggota dari RD20 Summer School.

Adapun PMO Koordinasi Bisnis Hijau IDSurvey berkesempatan menjadi salah satu pembicara.

Dalam pemaparannya, Ketua Koordinator PMO Bisnis Hijau IDSurvey Annisa Ayu Soraya mengatakan BKI terus mendukung dekarbonisasi.

"Ini merupakan event internasional yang diikuti oleh para peneliti muda (RD20) dari negara-negara anggota G20," katanya.

Dia memaparkan dengan topik 'IDSurvey to Support the Acceleration of Decarbonization in Indonesia to Achieve Nationally Determined Contribution (NDC)' menunjukan komitmen IDSurvey dalam mengimplementasikan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

"Ini sejalan dengan pencapaian target NDC dan NZE (Net Zero Emission) atau emisi nol bersih," ucapnya.

Terlebih, beragam penelitian meminta untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim, yakni gas rumah kaca harus turun hingga setengahnya pada 2030 dan mencapai NZE sekitar 2050.