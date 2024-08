Dukung Eliminasi Tuberkulosis 2030, Otsuka Gandeng Puluhan Perusahaan Baru

jpnn.com, JAKARTA - Setelah menginisiasi program Bebas Tuberkulosis, Otsuka kembali menggandeng puluhan perusahaan untuk menandatangani komitmen penanggulangan Tuberkulosis di tempat kerja.

Penandatangan tersebut dilaksanakan pada acara Hari Anak Nasional yang bertemakan Anak Bebas TBC, Indonesia Maju.

Peringatan yang diselenggarakan di Gedung Sate, Bandung juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Otsuka sebagai perusahaan yang memiliki filosofi Otsuka People Creating New Products for Better Health Worldwide terus berkomitmen untuk mendukung Eliminasi Tuberkulosis 2030.

Melalui program Free TBC at Workplaces, ditargetkan untuk membebaskan tempat kerja dari Tuberkulosis dan mengeliminasi sitgma negatif pasien Tuberkulosis.

"Sebagai perusahaan inisiator dalam edukasi untuk pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis di tempat kerja melalui program Free Tuberculosis at Workplaces, membuat Otsuka Group berhasil mengajak puluhan perusahaan untuk dapat berkomitmen dalam program bebas Tuberkulosis di tempat kerja pada Hari Anak Nasional 2024 yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan RI," kata Sudarmadi Widodo, Human Capital & Corporate Communications Director Otsuka Group dalam keterangan resmi.

Menurut Widodo, hal tersebut sebagai wujud dukungan berbagai perusahaan kepada pemerintah dalam mencapai target Indonesia untuk eliminasi Tuberkulosis tahun 2030 dan bebas Tuberkulosis pada 2050.

“Otsuka Group akan terus konsisten dalam membantu pemerintah Indonesia untuk mengurangi kasus Tuberkulosis dan menargetkan lebih banyak lagi perusahaan untuk bergabung bersama kami dalam mengeliminasi Tuberkulosis sehingga tidak hanya tercipta lingkungan kerja yang sehat, namun juga terbebasnya masyarakat Indonesia dari Tuberkulosis," tutup Widodo.