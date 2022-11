Dukung Pemulihan Ekonomi, Kemenkeu One Bersinergi Memberdayakan UMKM, Ini Kegiatannya

jpnn.com, PALEMBANG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu berupaya mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui beragam kegiatan.

Kali ini, seluruh unit eselon I yang tergabung dalam Kemenkeu One membuka kelas edukasi untuk pembinaan UMKM dan meresmikan Rumah Kreatif Kemenkeu Satu yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatra Bagian Timur (Sumbagtim) Sugeng Apriyanto menyampaikan kolaborasi antarunit Kemenkeu merupakan langkah positif mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM.

“Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia," kata Sugeng Apriyanto melalui keterangan yang diterima, Rabu (9/11).

Dia menyebutkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60,5 persen.

Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Dalam memperingati Hari Oeang ke-76 Republik Indonesia (HORI), Kemenkeu One Provinsi Sumatra Selatan melaksanakan bimbingan teknis bertajuk 'UMKM go to Ekspor'.

Kegiatan tersebut digelar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, pada Sabtu (29/10).