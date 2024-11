Dukung Peningkatan Daya Saing Produk Lokal, Pamerindo Siap Gelar Manufacturing Indonesia

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Pamerindo Indonesia akan menggelar pameran industri terbesar, Manufacturing Indonesia 2024 pada 4-7 Desember 2024, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Mengusung tema 35 Years of Innovation – Driving the Future of Manufacturing', pameran itu hadir untuk mendukung sektor manufaktur Indonesia menuju inovasi berkelanjutan dan berdaya saing global.

Melalui pameran ini, pelaku industri akan terhubung dengan teknologi terkini dan solusi ramah lingkungan.

Event Director PT Pamerindo Indonesia, Meysia Stephannie mengungkapkan misi tersebut sejalan dengan tren global menuju sustainable manufacturing.

Manufacturing Indonesia 2024 akan melibatkan partisipasi lebih dari 1.300 peserta pameran dari 32 negara atau wilayah.

“Manufacturing Indonesia 2024 bukan hanya sekadar pameran, tetapi juga katalis tranformasi untuk memperkuat kemandirian industri nasional dan membangun masa depan yang berkelanjutan," kata Meysia Stephannie.

Sejalan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pemerintah mendorong pelaku industri untuk memproduksi barang-barang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar internasional.

Pada pameran kali ini, Manufacturing Indonesia 2024 pun turut menyoroti kontribusi sektor manufaktur dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.